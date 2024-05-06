В России нашли новый способ поиска интернет-пользователей

Минцифры планирует расширить сведения о пользователях для передачи силовикам

Министерство цифрового развития (Минцифры) планирует расширить перечень сведений о пользователях, которые интернет-провайдеры должны хранить и передавать силовикам по запросу. Об этом сообщил Forbes.

По информации издания, теперь провайдеры должны хранить не только сведения об IP-адресе, но и номер сетевого порта, с которого был осуществлен выход в интернет. Этот новый способ позволит точнее установить пользователя, разместившего или распространившего незаконный контент.

Подчеркивается, что функционал для определения и хранения подобной информации уже есть.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 21-летний молодой человек домогался 15-летней девочки в сети. Приставания продолжались с декабря 2023 по февраль 2024 года.