Иностранец приставал к 15-летней россиянке в социальной сети

В Петербурге разыскивают юношу, пристававшего к 15-летней девочке в интернете

В Петербурге 21-летний молодой человек домогался 15-летней девочки в сети. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в полицию обратилась опекунша подростка. Она рассказала, что с декабря 2023 до февраля 2024 года к девочке приставал иностранец. Она познакомилась с ним в группе для знакомств в интернете.

Теперь силовики разыскивают юношу. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 31-летнего мужчину, домогавшегося маленькой падчерицы.