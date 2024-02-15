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20:36, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин домогался маленькой девочки и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, домогавшегося маленькой падчерицы

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Москве задержали 31-летнего мужчину, домогавшегося маленькой падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 февраля обвиняемый в квартире дома на Святоозерской улице приставал к падчерице. Девочка смогла вырваться, убежать на улицу и позвонить матери. Та сразу же обратилась в полицию. Мужчина хотел сбежать из Москвы, но его поймали правоохранители.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Следствие намерено сегодня ходатайствовать перед Перовским районным судом об аресте россиянина. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим.

14 февраля сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Москвы, подозреваемого в развращении 12-летней девочки в своей квартире.

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      Екатерина Кашурникова
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