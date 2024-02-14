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19:53, 14 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин затащил в квартиру 12-летнюю девочку и совершил сексуальное насилие

В Москве задержали мужчину, развратившего в своей квартире 12-летнюю девочку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Москвы, подозреваемого в развращении 12-летней девочки в своей квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней») УК РФ. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следствием установлено, что все произошло 12 февраля. Мужчина, находясь в подъезде дома в Третьем Новомихалковском проезде, затащил в квартиру незнакомую 12-летнюю девочку и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

Ранее полицейские задержали иностранца, который пытался силой затащить в подъезд жительницу Петербурга. Злоумышленником оказался 35-летний уроженец Газы, ему грозит выдворение за пределы России.

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      Олеся Мицкевич
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