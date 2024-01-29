Пытавшемуся затащить девушку в подъезд иностранцу грозит выдворение из России

Пытавшегося затащить петербурженку в подъезд уроженца Газы могут выдворить из РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, который силой пытался затащить в подъезд жительницу Петербурга. Его могут выдворить из России, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, о нападении в Приморском районе в социальных сетях города рассказала сама девушка. По ее словам, все произошло утром 21 января. По дороге к остановке неизвестный попытался затащить ее в подъезд дома, несмотря на сопротивление и крики. Местной жительнице помогли случайные прохожие.

Позже в полиции выяснили, что злоумышленником оказался 35-летний уроженец Газы, у которого истек законный срок пребывания в России. Теперь мужчине грозит выдворение из страны. При этом потерпевшая полицейским уже была знакома — ее неоднократно привлекали к ответственности за занятие проституцией, уточняет «Фонтанка».

Ранее суд в Мурманске вынес решение о выдворении из России троих граждан Сирии, пытавшихся попасть в Европу.