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15:50, 15 января 2024Силовые структуры

Российский суд выдворил троих граждан Сирии

Суд выдворил из РФ троих сирийцев, пытавшихся попасть в Европу через Мурманск

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Мурманска вынес решение о выдворении из России троих граждан Сирии, пытавшихся попасть в Европу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Иностранцев оштрафовали на две тысячи рублей каждого, признав виновными по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение режима пребывания в России»).

Такое же постановление было принято Кольским районным судом в отношении двух граждан Индии и одного гражданина Ирака.

10 января сообщалось, что Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России сербского музыканта и вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича за пропаганду наркотиков. Его признали виновным по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином») КоАП РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.

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      Любовь Ширижик
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