Задержаны подозреваемые в убийстве американского военкора с позывным Техас. Что известно о расследовании?

Адвокат: задержаны подозреваемые в убийстве военкора Бентли с позывным Техас

Подозреваемые в убийстве американского волонтера-ополченца и военного корреспондента Рассела Бентли, известного под позывным Техас, задержаны и дают признательные показания. Об этом сообщил адвокат его вдовы Людмилы Бентли.

Из-за тайны следствия адвокат сообщил лишь общую информацию, уточнив, что дело ведут следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Дело было возбуждено, проводится судебно-медицинская экспертиза по найденным останкам. Подозреваемые, совершившие это преступление, находятся под стражей и активно сотрудничают с правоохранительными органами адвокат Людмилы Бентли

Бентли переехал в Донбасс в 2013 году и пропал в апреле

63-летний Рассел Бентли переехал в Донбасс из-за событий Майдана в 2013 году. Об этом он сам рассказывал в интервью бойцу смешанных единоборств (MMA) из США Джеффу Монсону.

[В США] у меня был бизнес, связанный с обрезкой деревьев. (...) Я был бригадиром, я зарабатывал на этом хорошие деньги и в целом жил неплохо. Но когда я увидел, что произошло сначала в Ливии (гражданская война в Ливии в 2010-х годах — прим. «Ленты.ру»), а потом на Майдане, я решил, что приеду сюда Рассел Бентли военкор из США

По словам журналиста, он приехал в Донбасс, чтобы пойти на фронт. Он уточнил, что служил в ополчении «на самых напряженных участках передовой». При этом он был и российским гражданином.

12 апреля стало известно, что Бентли пропал. МВД Донецкой народной республики (ДНР) объявило его в розыск.

Смерть Техаса назвали потерей для ДНР

19 апреля жена Рассела Бентли Людмила через донецкие СМИ сообщила о его кончине. Позднее военкор Александр Сладков подтвердил эту информацию.

Потеря для ДНР. Моя личная потеря. Это был настоящий мужчина, приехавший воевать за Донбасс, и он воевал, никогда не давал заднюю. Людмиле, супруге, мои соболезнования. Одним настоящим Героем стало меньше Александр Сладков российский военкор

После переезда в Донбасс Рассел Бентли начал сотрудничать с изданием Sputnik, а также участвовал в сражениях как ополченец.