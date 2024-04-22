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18:57, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Названа причина переезда американского журналиста Бентли в Донбасс

Журналист из США Бентли переехал в Донбасс из-за событий Майдана в 2013 году

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Американский журналист Рассел Бентли с позывным Техас, о кончине которого сообщили 19 апреля, переехал в Донбасс из-за событий Майдана в 2013 году. Об этом стало известно из его последнего интервью, которое он дал бойцу смешанных единоборств (MMA) из США Джеффу Монсону, передает телеканал «360».

«[В США] у меня был бизнес, связанный с обрезкой деревьев. (...) Я был бригадиром, я зарабатывал на этом хорошие деньги и в целом жил неплохо. Но когда я увидел, что произошло сначала в Ливии (гражданская война в Ливии в 2010-х годах — прим. «Ленты.ру»), а потом на Майдане, я решил, что приеду сюда», — назвал Бентли причину переезда в Донбасс.

По словам журналиста, он приехал в Донбасс, чтобы пойти на фронт. «Я служил в ополчении на самых напряженных участках передовой», — уточнил он.

12 апреля стало известно, что Бентли пропал. МВД Донецкой народной республики (ДНР) объявило его в розыск. 19 апреля жена журналиста сообщила о его смерти. Военкор Александр Сладков назвал его кончину потерей для ДНР.

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      Олег Давыдов
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