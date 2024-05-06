На Украине разгорелся скандал из-за киберпомощника МИД

ТСН: на Украине разгорелся скандал из-за прототипа для киберконсультанта МИД

Прообраз виртуального консультанта МИД Украины, певица и модель Розали Номбре, в начале 2022 года публиковала фото из Донецка, из-за чего разразился скандал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал украинского телеканала ТСН.

В начале мая МИД Украины сообщил о создании при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ) киберконсультант «Виктория Ши», который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. Консультанта разработали на основе внешности Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа.

По данным телеканала, в украинском сегменте Сети выбор Номбре в качестве прообраза вызвал возмущение, а сама модель выразила негодование из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес. «Они писали: "Не могли взять украинку?". Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы», — написала Номбре в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Также певице припомнили ее поездку в родной Донецк в 2022 году, фото откуда она публиковала в соцсетях в конце января, незадолго до начала российской спецоперации. Журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины в «глорификации предателей, вроде Розали Номбре».

Сама Номбре, комментируя обвинения, заявила, что «прошла столько проверок СБУ», что сомнений в ее «добропорядочности как гражданки Украины» возникать не должно.