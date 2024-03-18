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20:24, 18 марта 2024Бывший СССР

В Верховной Раде сравнили важность разведения верблюдов и промышленности

Гончаренко: кабмину Украины разведение верблюдов важнее промышленности
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кабинет Министров Украины включил в перечень стратегически важных предприятий, которым предоставят бронь от мобилизации, компании по разведению верблюдов и производству сериалов и видеоигр, но не включил туда оборонные и промышленные предприятия. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

По словам депутата, кабмин также включил в список стратегически важных экономических отраслей штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм.

«Это выглядит не смешно, а совершенно абсурдно. Разведение верблюдов или производство сериалов теперь экономически важнее тех, кто обеспечивает наше ВВП и способность вести войну?» — написал он.

Ранее Гончаренко рассказал об ухудшении ситуации в партии президента «Слуга народа» после встречи Зеленского с избравшимися от нее депутатами Рады. По данным политика, после первой за два года такой встречи, состоявшейся 21 февраля, у них «как-то пропало вдохновение работать и голосовать».

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      Александр Курбатов
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