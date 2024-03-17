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16:29, 17 марта 2024Бывший СССР

Украинский депутат рассказал о неудачной встрече Зеленского с его партией

Депутат Рады Гончаренко: встреча Зеленского с его партией прошла неудачно

Фото: Umit Bektas / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко рассказал об ухудшении ситуации в партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», произошедшем после встречи главы государства с представителями ее парламентской фракции. Его слова со ссылкой на эфир Radio NV приводит РИА Новости.

По данным политика, после первой за два года такой встречи, состоявшейся 21 февраля, у депутатов «как-то пропало вдохновение работать и голосовать». Такие последствия он связал в том числе с тем, как Зеленский разговаривал на мероприятии. «Несколько раз в этом разговоре он, обращаясь к ним, говорил "ваша команда", подчеркнуто дистанцируясь от них», — приводит агентство слова Гончаренко, отметившего, что если целью мероприятия было взбодрить партийцев, то «это не очень получилось».

Гончаренко также заявил, что официальная информационная политика Киева потеряла влияние на украинское общество, поскольку в условиях, когда телевидение страны рассказывает о несуществующих успехах ВСУ, транслируя «ложные месседжи», о качественной пропаганде и вере ей речи не идет.

Ранее на Украине объяснили задержку принятия законопроекта о мобилизации торгами депутатов с офисом Зеленского по вопросу загранкомандировок.

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      Дмитрий Воронин
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