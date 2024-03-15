Депутат Рады назвал причину задержки принятия закона о мобилизации

Депутат Рады Дубинский: закон о мобилизации не принимают из-за торгов с ОП

Депутаты Верховной Рады Украины не принимают законопроект о мобилизации из-за торгов с Офисом президента (ОП) Владимира Зеленского о загранкомандировках. Причину задержки принятия закона назвал депутат украинского парламента Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Все это комедия с заседаниями комитета Верховной Рады по обороне, который никак не может рассмотреть правки к закону о мобилизации — [комитет] не имеет цели защитить какие-либо ваши права, граждане призывники. Рассмотрение затягивается для торгов с ОП, от которого депутаты и фракции типа ЕС (партия «Европейская солидарность», возглавляемая Петром Порошенко — прим. «Ленты.ру») и "Голос" хотят получить добро на загранкомандировки», — заявил он.

По словам Дубинского, обсуждаются условия, при которых до десяти процентов от численности фракции смогут находиться за рубежом одновременно. Он уточнил, что после их принятия депутаты одобрят законопроект со всеми ограничениями, которые захочет ввести Офис президента.

«Если по-простому, то сейчас имеющие бронь от мобилизации депутаты разменивают наши гражданские и конституционные права на свои загранпоездки и отпуска на майские», — написал депутат.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа» сообщило, что Вашингтон требует от Киева провести мобилизацию в обмен на военную помощь. По словам источника, если в США увидят, что украинцы не готовы воевать, вопрос передачи вооружений не будут поднимать даже демократы.