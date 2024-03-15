На Украине раскрыли поставленный США ультиматум для передачи военной помощи

«Страна.ua»: США требуют от Киева провести мобилизацию в обмен на военную помощь

Вашингтон требует от Киева принять закон о мобилизации, так как, если Украине дают оружие, ей нужны солдаты, которым можно его передать. Поставленный США ультиматум раскрыла «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

«По моей информации, американцы поставили вопрос ребром: мы, мол, должны понимать, что, если мы вам даем оружие, вам будет кому его передать. То есть в Украине должна активизироваться мобилизация, на фронт должны идти люди», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что украинские власти должны провести мобилизацию в обмен на военную помощь. По его словам, если в Соединенных Штатах увидят, что украинцы не хотят воевать, вопрос передачи вооружений не будут поднимать даже демократы.

Первую версию законопроекта об ужесточении мобилизации правительство Украины представило в конце декабря прошлого года. Тогда депутаты предполагали, что он может начать действовать уже весной 2024 года.

Впоследствии закон неоднократно критиковали за слишком жесткие нормы. В феврале к нему было предложено 4195 правок. 14 марта депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко сообщил, что их количество удалось уменьшить до двух тысяч, а законопроект может снова поступить в Верховную Раду в конце марта или начале апреля.