В Верховной Раде рассказали о сроках принятия закона о мобилизации
Законопроект о мобилизации поступит в Верховную Раду в конце марта или начале апреля. Об этом рассказал депутат парламента от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Федиенко, передает ТСН.
По его словам, количество правок в закон уменьшилось — если изначально их было около четырех тысяч, то осталось около двух. Парламентарий также отметил, что закон могут принять в середине апреля.
«По срокам я могу сказать, что они не меняются. Я об этом говорил и месяц назад, и полтора месяца назад, что примерно на конец марта — начало апреля законопроект уже попадет в парламент и, скорее всего, в середине апреля уже будет принят», — рассказал Федиенко.
Ранее на Украине отменили все заседания Верховной Рады на неделе с 4 по 10 марта. По мнению некоторых представителей украинского парламента, причиной этого стало нежелание депутатов голосовать за правительственный законопроект о мобилизации.