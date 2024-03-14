В Верховной Раде рассказали о сроках принятия закона о мобилизации

Депутат Рады Федиенко: закон о мобилизации могут принять в середине апреля

Законопроект о мобилизации поступит в Верховную Раду в конце марта или начале апреля. Об этом рассказал депутат парламента от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Федиенко, передает ТСН.

По его словам, количество правок в закон уменьшилось — если изначально их было около четырех тысяч, то осталось около двух. Парламентарий также отметил, что закон могут принять в середине апреля.

«По срокам я могу сказать, что они не меняются. Я об этом говорил и месяц назад, и полтора месяца назад, что примерно на конец марта — начало апреля законопроект уже попадет в парламент и, скорее всего, в середине апреля уже будет принят», — рассказал Федиенко.

Ранее на Украине отменили все заседания Верховной Рады на неделе с 4 по 10 марта. По мнению некоторых представителей украинского парламента, причиной этого стало нежелание депутатов голосовать за правительственный законопроект о мобилизации.

