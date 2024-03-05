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13:53, 5 марта 2024Бывший СССР

Верховная Рада отменила все заседания на неделе

Гончаренко: Верховная Рада отменила все заседания на неделе из-за скандала

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины отменила все заседания, которые должны были состояться на этой неделе, из-за скандала. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов», — рассказал он. Ряд фракций пообещали ставить на голосование каждую поправку, а руководство парламента в ответ решило отменить все заседания.

Гончаренко добавил, что Раде не хватает голосов для принятия решений, и не помогает даже участие в голосовании депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Полный бардак!» — резюмировал парламентарий.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что продление президентских полномочий Владимира Зеленского Конституционным судом (КС) Украины создаст условия, чтобы конфликт не закончился никогда, так как он будет гарантировать вечную власть.

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