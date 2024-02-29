В Верховной Раде назвали последствия продления полномочий Зеленского

Дубинский: продление полномочий Зеленского создаст условия для вечной власти

Продление президентских полномочий Владимира Зеленского Конституционным судом (КС) Украины создаст условия, чтобы конфликт не закончился никогда, так как он будет гарантировать вечную власть. Последствия такого решения суда назвал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Давайте предположим, что офис президента получит в КС решение, которое продолжит полномочия президента до завершения военного положения. Это создаст условия, чтобы война не закончилась никогда, так как она будет гарантировать вечную власть. Под аналогичным предлогом, некоторым африканским диктаторам удалось править по 50 лет…» — заявил он.

Он также подчеркнул, что в Европейском союзе и США при обсуждении поддержки Украины отмечают, что «это решение должен принимать новый президент», а не вечный.

13 февраля Александр Дубинский заявил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая. Он отметил, что при этом Рада остается легитимной, а президент — нет.