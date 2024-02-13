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17:44, 13 февраля 2024Бывший СССР

Названа дата окончания полномочий Зеленского

Депутат Рады Дубинский: полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Reuters

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Можно сколько угодно обращаться в Конституционный суд за толкованием, но это не изменит ситуации. Полномочия президента Украины истекают в ночь на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с ВР (Верховной Радой — прим. «Ленты.ру»)», — считает нардеп.

Приводя положения из конституции, он уточнил, что президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока во время периода до вступления в должность новоизбранного лидера страны. Однако для этого нужно провести выборы и избрать нового главу государства, добавил Дубинский. При этом во время военного положения проведение выборов невозможно. «После 20 мая — Рада легитимна, а президент — нет», — подчеркнул депутат.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы президента страны точно не состоятся весной 2024 года.

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      Кристина Есикова
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