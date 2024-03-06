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18:26, 6 марта 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о рисках Зеленского утратить контроль над Радой

«Страна.ua»: Зеленский рискует утратить контроль над Радой в ближайшие недели

Фото: Clodagh Kilcoyne / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рискует утратить контроль над Верховной Радой уже в ближайшие недели. Об этом говорится в статье украинского издания «Страна.ua».

Журналисты утверждают, что причиной, по которой отменили все заседания украинского парламента на неделе, являются не командировки депутатов в зону боевых действий, как утверждал глава фракции Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия, а нежелание парламентариев голосовать за правительственные законопроекты.

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Кроме того, ряд фракций угрожает властям «итальянской забастовкой» (форма протеста, при которой исполняются только должностные обязанности — прим. «Ленты.ру») из-за препятствования зарубежным командировкам. Как рассказали журналисты «Страны», парламентарии могут потребовать рассмотрения всех своих поправок к законопроектам, из-за чего их принятие может сильно задержаться.

В числе рисков для Зеленского также называют понимание депутатами от «Слуги народа» отсутствия политических перспектив в будущем и заявления ряда парламентариев, среди которых экс-президент Украины Петр Порошенко и его сторонники, о том, что после 20 мая Зеленский утратит свою легитимность и власть перейдет к Верховной Раде.

«И на Банковой, судя по их реакции, все ж таки переживают по поводу темы 20 мая. Придумали историю, что это раскручиваемый Россией проект "Майдан-3", хотя всем очевидно, что тему крутит Порошенко в первую очередь. В любом случае тот разброд, который есть в "Слуге народа", создает соблазн для противников Зеленского попытаться перехватить контроль и над фракцией, и над парламентом», — сообщают журналисты со ссылкой на неназванный источник в парламенте. Они также уточнили, что часть депутатов «Слуги народа» начала напрямую ориентироваться на западные структуры, фактически выйдя из-под контроля Банковой.

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      Александр Курбатов
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