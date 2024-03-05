На Украине объяснили отмену всех заседаний Рады на неделе

Депутат Рады Арахамия объяснил работой с бойцами отмену заседаний Рады на неделе

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил отмену всех заседаний Верховной Рады на этой неделе работой депутатов с бойцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными — на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации», — заявил Арахамия.

Глава фракции «Слуга народа» сообщил, что в этом направлении у депутатов есть срочная и важная задача, напрямую влияющая на помощь союзников Киева. По его словам, после ее выполнения они вернутся к работе в сессионном зале. Он уточнил, что это не должно анонсироваться по вопросам безопасности.

Ранее 5 марта нардеп Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Верховная Рада отменила все заседания на этой неделе из-за скандала. Как он утверждает, речь идет о препятствовании выезду в командировку депутатов. Ряд фракций пообещал ставить на голосование каждую поправку, а руководство парламента в ответ решило отменить все заседания.