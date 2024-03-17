Депутат Рады Гончаренко заявил о «ложных месседжах» в украинской пропаганде

Официальная информационная политика Киева потеряла влияние на украинское общество из-за перенасыщенности пропаганды абсурдом и ложью, считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, мнение которого приводит РИА Новости.

По словам политика, в условиях, когда телевидение страны, рассказывающее о несуществующих успехах ВСУ на фронте, транслирует «ложные месседжи», о качественной пропаганде и вере ей речи не идет. Такое положение дел он связывает с тем, что большинство военных, отвечающих за коммуникации, не имеют ни образования, ни опыта, ни компетенций.

Парламентарий отметил, что политика государства работает по «левой информационной повестке», а Запад воспринимает Украину как страну, которая «уже завтра проиграет». «Вчера у меня на эфире люди включались и публично хвастались, что они "уклоняются". Это уже не просто финальный звонок, это точка в информационной политике государства», — приводит агентство слова Гончаренко, призвавшего власти прекратить врать и начать предоставлять гражданам правдивую, хоть и неприятную информацию.

Ранее The New York Times писала, что украинцы потеряли доверие к местному телемарафону «Единые новости», ставшему «рупором власти» и пиар-операцией президента Украины Владимира Зеленского вместо инструмента объединения. Издание отмечало, что шоу показывает события, происходящие в стране, с искаженной, однобокой точки зрения.