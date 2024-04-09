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16:36, 9 апреля 2024Бывший СССР

На Украине пересмотрят бронирование от мобилизации после скандала с цирком

Шмыгаль заявил о пересмотре бронирования от мобилизации после скандала с цирком
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Reuters

Кабинет министров Украины пересмотрит перечень отраслей для бронирования от мобилизации после скандала с работниками цирка. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль поручил профильным министерствам в ближайшее время подготовить новое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Он призвал к рациональному бронированию работников стратегически важных предприятий.

«Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы», — заявил украинский премьер. Он добавил, что правительство не должно допускать никаких спекуляций.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Министерство культуры Украины признало критически важным государственное предприятие «Передвижной цирк Украины». «Может, это часть правительства или ОП (офиса президента — прим. «Ленты.ру») так тайно назвали», — допустил депутат.

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      Юрий Леонов
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