На Украине рассказали о критической важности цирка

Железняк: передвижной цирк Украины признали критически важным предприятием

Государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» было признано критически важным. Соответствующий приказ Минкульта республики опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Парламентарий уточнил, что передвижной цирк был признан критически важным предприятием «для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период». Это забронирует сотрудников организации от грядущей мобилизации.

«Может, это часть правительства или ОП (офиса президента — прим. "Ленты.ру") так тайно назвали», — иронизирует Железняк.

Ранее правительство Украины предоставило бронь от мобилизации компаниям по разведению верблюдов и производству сериалов и видеоигр. Кабмин страны включил их в перечень стратегически важных предприятий, но не дал аналогичный статус оборонным и промышленным объектам.