Nars выпустит коллекцию с актрисой Шарлоттой Генсбур

Косметическая марка Nars летом 2017 года представит новую коллекцию средств макияжа, разработанную совместно с актрисой Шарлоттой Генсбур, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в пятницу, 26 мая.

В линию Charlotte Gainsbourg for Nars вошли фирменные тинты Nars для губ и лица, тени для век, хайлайтер Hydrating Glow Tint, карандаши для губ и век и набор кистей. Оттенки средств выбирала сама Шарлотта Генсбур, они подчеркивают ее характерный естественный образ: приглушенные оттенки губ, мягкий румянец и дымчатый макияж глаз. Актриса также выбрала для упаковки брутальный цвет хаки, подчеркивающий ее несколько мужской стиль в одежде.

Новая линия появится в продаже в июле. Предполагаемые цены на средства в России — от 1900 рублей за карандаш для век до 13 500 рублей за набор кистей.

Фото: пресс-служба Nars 1 /2

Шарлотта Генсбур — франко-британская актриса и исполнительница собственных песен, дочь певца и актера Сержа Генсбура и модной иконы 70-х, актрисы Джейн Биркин. Обладательница премий «Сезар» (за фильм «Рождественский пирог», 2000) и приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (за фильм «Антихрист», 2009).

Американская марка Nars выпускает косметику с 1994 года, фирма основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte.