Tom Ford сделал бронзеры и хайлайтеры под оттенки загара

Американская марка Tom Ford представила лимитированную летнюю коллекцию макияжа Soleil Color Collection. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 мая. Источником вдохновения для создания линейки послужили оттенки загара.

В коллекцию вошли бронзеры, хайлайтеры и губные помады. Одна из новинок — палетка Soleil Contouring Сompact, куда вошли Румяна, хайлайтер и бронзер с кремовой пудровой текстурой. В линейку также вошли тени для век с эффектом металлик, которые, по словам представителей марки, легко наносятся на кожу.

Фото: пресс-служба Tom Ford

Коллекция продается в корнерах Tom Ford в ЦУМе, ГУМе, «Весне» и «Смоленском пассаже». Цены на новинки варьируются от 2700 до 7590 рублей.

Марка Tom Ford основана американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.