Tom Ford пополнил парфюмерную коллекцию Neroli Portofino

Американская марка Tom Ford пополнила коллекцию Neroli Portofino. К ней добавился аромат, который получил название Sole di Positano. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 мая. По словам представителей марки, новинка воплощает красоту итальянского побережья.

В парфюме чувствуются ноты итальянского бергамота, горького апельсина, лимона и мандарина, а также иланг-иланга и сандалового дерева. Флаконы для аромата выполнены в голубом цвете, который ассоциируется с небом и морем.

Парфюм уже поступил в продажу, цены на него варьируются от 16750 до 24450 рублей в зависимости от объема флакона.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

Одна из новинок марки — парфюмерная вода Velvet Orchid Lumière с нотами мандарина, итальянского бергамота, меда, сахарного тростника и экстракта рома.

