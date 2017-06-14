В Москве предложили бритье от «старейшей цирюльни в мире»

В московском отеле «Балчуг Кемпински» открылся первый в России барбершоп марки королевского британского двора Truefitt & Hill, сообщил «Ленте.ру» представитель отеля в среду, 14 июня.

В салоне представлены услуги «королевского бритья», массажа лица, стрижки, камуфляжа седины, моделирования бороды. Также в барбершопе можно приобрести косметику и парфюмерию бренда из девяти линий ароматов, включающих одеколоны, лосьоны, кремы для бритья и бальзамы. Представлены специальные серии по уходу за лицом и телом Authentic №10, Ultimate Comfort (ультракомфортное бритье), Skin Control (уход за кожей), Hair Management (уход за волосами) и коллекции аксессуаров для бритья, например, помазков из натурального меха барсука.

Фото: Truefitt&Hill 1 /2

История компании Truefitt&Hill началась в 1805 году, когда цирюльник Уильям Фрэнсис Труфитт открыл свое заведение в аристократическом лондонском районе Мейфэр. В 1875 году компания Труффита начала выпускать косметические средства и парфюмерию. В 1935 году марка Truefitt объединилась с компанией Edwin S.Hill & Co и получила современное название. Марка упоминается в романах Диккенса и Теккерея, имеет королевское разрешение на поставки к британскому королевскому двору, подтвержденное Ордером королевского доверия Royal Warrant. Внесена в книгу рекордов Гиннесса как «старейшая цирюльня в мире».