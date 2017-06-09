Dirk Bikkmebergs создал аромат для любителей футбола

Бельгийский бренд Dirk Bikkembergs представил новый мужской аромат под названием Dirk. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 июня. По словам представителей бренда, он предназначен для тех, кто неравнодушен к футболу.

В парфюме сотетаются ноты яблока, перца, цветка апельсина и мускуса. Флакон для аромата выполнен в фрме футбольного мяча. Цены на него пока не названы.

Бренд Dirk Bikkembergs основан бельгийским модельером Дирком Биккембергсом. Он входил в так называемую «антверпенскую шестерку» наряду с такими модельерами как Вальтер ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Дрис ван Нотен (Dries van Noten), Дирк ван Саен (Dirk Van Saene) и Марина Йи (Marina Yee).

Широкую известность они получили в середине 1980-х годов после показа своих коллекций на неделе моды в Лондоне.

В середине января марка покзаала в Милане новую коллекцию одежды и аксессуаров. В нее вошли трикотажные брюки и жакеты, отличительные черты линейки — так называемый эффект изнанки, камуфляжная структура и шерстяная бахрома. Внешне некоторые модели напоминают рабочую одежду.