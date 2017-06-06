Guerlain предложил мужчинам и женщинам древесный кожаный аромат

Парфюмерный дом Guerlain представил новый аромат под названием Oud Essentiel. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 июня.

Сердце аромата составляют ноты удового дерева, а также розы и ладана. Флакон выполнен в зеленом цвете и украшен золотой пробкой. Цена — 11300 рублей.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III.

Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.