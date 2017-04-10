Guerlain создала оттеночный флюид для женских ног

Французский парфюмерный дом Guerlain обновил коллекцию косметических средств Terracota. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 апреля.

Один из продуктов в коллекции — оттеночный флюид Terracotta Jolies Jambes для ног. По словам представителей марки, он создает эффект загара и маскирует несовершенства кожи. Средство устойчиво к воздействию пота и трения, не оставляет следов на одежде и легко смывается водой с мылом.

Также в коллекции представлены две новые пудры с матовым и перламутровым эффектами и бронзирующая пудра для контуринга.

Фото: пресс-служба Guerlain 1 /3

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.