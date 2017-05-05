Guerlain запустил новые «метеориты»

Французский парфюмерный дом Guerlain выпустил лимитированную летнюю коллекцию компактной пудры в шариках Météorites в честь 30-летней годовщины запуска линии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 мая.

Юбилейная пудреница с выгравированным рисунком вдохновлена оригинальным футляром 1987 года, сама пудра выдержана в модном тренде rosy glow. Также в коллекцию вошел СС хайлайтер для стробинга Météorites Baby Glow Touch — кремовая текстура в стике, позволяет создать слегка влажное свечение изнутри здоровой и ухоженной кожи.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III.

Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.