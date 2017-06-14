Геза Шоен выпустил новые ароматы с нотами марихуаны

Парфюмер Геза Шоен представил очередной выпуск своего бестселлера Escentric Molecules — ароматы Escentric 04 и Molecule 04, содержащие новую молекулу Javanol. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

«Обычно в ароматах Escentric я использовал 35 процентов ключевой молекулы — Iso E Super, Ambroxan или Vetiveril Acetat, однако с молекулой Javanol я решил поступить иначе, — рассказал Геза Шоен. — Дело в том, что Javanol нельзя использовать больше нескольких процентов, иначе он затмит собой всю композицию. В парфюмерии он — как трюфель в кулинарии».

Escentric 04 включает ноты марихуаны, можжевельника, мускуса, лабданума, бергамота, орриса, кастореума, гедиона (зеленого жасмина), фрезии, османтуса, мастикового дерева, розового перца, а также амброгексан и разработанные Шоеном молекулы Iso E Super и Javanol. Molecule 04 основан на сандаловой молекуле Javanol. Ароматы подходят и для мужчин, и для женщин и продаются отдельно, но их можно смешивать.

Геза Шоен — немецкий парфюмер. В начале карьеры работал для парфюмерных подразделений марок Diesel и French Connections, а в 2005 году создал свой бренд Escentric Molecules. Специализируется на создании моноароматов на основе оригинальных молекул собственной разработки.