Обнаружено необычное влияние виноградной воды на женщин

Французская марка Caudalie представила лимитированную версию виноградной воды Eau de Raisin. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 июня.

По словам представителей марки, косметическое средство увлажняет кожу, успокаивает ее и снимает раздражение. Новинка уже появилась в продаже.

Для создания воды используется виноград сорта мерло и мускат. Ягоды отправляют под пресс, а затем сок подвергается процессу дистилляции. Вода содержит антиоксидантные полифенолы и полисахариды, а также минеральные элементы, которые способствуют защите кожного покрова.

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Caudalie — французская косметическая компания, основана в 1995 году. Ее штаб-квартира располагается в Париже.