В парикмахерской «Воображуля» детям предложили подстричься под юных нацистов

Пользователи соцсетей изумились стрижке под названием «гитлерюгенд», которую предлагает детям парикмахерская «Воображуля», расположенная в московском торговом центре «Мега» в Теплом Стане. На услугу обратила внимание посетительница салона Ольга Макарова, опубликовавшая снимок рекламы в Facebook.

«Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я, может, чего не понимаю?» — спросила автор снимка у своих подписчиков.

Пользователей возмутило название стрижки. Некоторые предположили, что в ассортименте европейской парикмахерской никогда не появилось бы такой услуги. В комментариях к записи также разгорелся спор о том, нарушают ли владельцы салона уголовный кодекс, запрещающий демонстрировать нацистскую атрибутику и символику.

У большинства комментаторов креатив заведения вызвал отторжение. Их основным аргументом стало то, что кощунственно давать прическе названия из лексикона нацистов. Однако некоторым показалось логичным, что популярная стрижка, которую носили молодые люди из организации «Гитлерюгенд», называется в ее честь. «Это тренд. Это стильно. Просто не надо давать стрижке это название», — возражали оппоненты.

В Telegram-каналах, по которым также разошлась картинка из «Воображули», обращают внимание на то, что стрижки «гитлерюгенд» давно вошли в меню барбершопов, их характеризуют как «аккуратные и четкие», и общественного порицания это название никогда не вызывало.

В самой парикмахерской на возмущения в соцсетях не отреагировали. Тем временем на сайте сети детских салонов стрижка «гитлерюгенд» среди услуг не числится.