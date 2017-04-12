Сравнение Асада с Гитлером на брифинге в Белом доме вызвало возмущение

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов в контексте обвинений сирийского лидера Башара Асада в проведении химической атаки, что даже фюрер нацистского рейха Адольф Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Об этом сообщает РИА Новости.

После брифинга журналисты попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что гитлеровская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах. При этом Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей «таким же образом», как это якобы делает Асад.

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«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима», — отметил Спайсер.

После этого лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала уволить Спайсера за неудачное сравнение Асада с Гитлером.

«Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя», — подчеркнула Пелоси. «Либо он говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его», — добавила она.

Позже Спайсер извинился за неудачное сравнение Асада с Гитлером. По данным Associated Press, он назвал свое заявление «бестактным».

Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, в ходе которой погибли десятки человек. Власти Сирии отвергают эти обвинения. В ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется сирийскими правительственными силами.