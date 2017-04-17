В «Воображуле» признали стрижку «гитлерюгенд» неуместной

Сеть детских парикмахерских «Воображуля» извинилась за название стрижки «гитлерюгенд» из каталога салона. В сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру», салон признал употребление этого слова «неуместным и недопустимым».

«Все каталоги уже были изъяты из студий и утилизированы. По данному факту проводится внутренняя проверка», — заявила генеральный директор управляющей компании «Воображули» Анна Шитникова.

Аналогичное объявление администрация сети парикмахерских разместила на сайте «Воображули».

На предложение детского салона сделать стрижку под юного нациста 16 апреля обратила внимание посетительница торгового центра «Мега» в Теплом стане Ольга Макарова.

Она разметила фото с услугой из каталога в Facebook, ее пост вызвал активное обсуждение в соцсетях и Telegram-каналах, часть пользователей сочла название стрижки кощунством. Другие заметили, что стрижка действительно имеет общепринятое название «гитлерюгенд», особенно этот тип популярен в барбершопах.

«Гитлерюгенд» — молодежная военизированная нацистская организация, действовавшая в 1926-1945 годах.