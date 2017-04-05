Бренд Nivea убрал из Facebook рекламный баннер после того, как пользователи социальной сети обвинили компанию в расизме. Об этом пишет «Би-би-си».

Баннер был посвящен дезодоранту, не оставляющему белых пятен на одежде. На фото русая девушка в белом халате сидела в светлой комнате. «Белое — это чистота», — гласила подпись под снимком.

«Придерживайся чистоты, сохраняй яркость. Не позволяй ничему испортить это», — говорилось в посте на Facebook, сопровождавшем фото.

Слоганы пришлись по вкусу ультраправым активистам, отмечает «Би-би-си». В комментариях под записью некоторые из них отмечали, что теперь начнут пользоваться товарами Nivea, а также оставляли фотографии Гитлера. В Twitter продукцию Nivea назвали «официальным антиперспирантом для ультраправых».

На неоднозначную рекламу обратили внимание и обычные пользователи. Ход компании вызвал у них недоумение, поскольку объявление было ориентировано на покупателей с Ближнего Востока.

В пресс-службе Beiersdorf, которой принадлежит марка Nivea, признали, что баннер создает «ложное впечатление». Его удалили из соцсетей, а компания принесла «глубочайшие извинения всем, кого могла задеть эта запись».