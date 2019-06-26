Сквер у театра убрали из списка площадок для строительства храма в Екатеринбурге

Презентован список из пяти возможных участков для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге — сквера у Театра драмы, где проходили протесты горожан, в нем не оказалось. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, в обнародованный главным городским архитектором Андреем Молоковым список вошли пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского, участок, где располагается неработающий Приборостроительный завод; место на улице Татищева, территория за Макаровским мостом и участок на месте снесенной телебашни.

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На третьем заседании рабочей группы по подготовке опроса по месту строительства храма депутат Госдумы Сергей Колесников поинтересовался, почему сквера нет среди предложенных вариантов. «Данная площадка исключена не только по просьбе епархии, но и по просьбе инвесторов. Не прислушиваться к инвесторам в данном случае будет достаточно странно», — ответил первый замглавы города Александр Ковальчик.

Акции протеста против строительства храма в зеленой зоне в центре Екатеринбурга начались 13 мая и продлились неделю. Они сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство было приостановлено, в городе провели опрос горожан о новом месте для собора. Местная епархия РПЦ решила не настаивать на возведении храма именно в сквере. Строительство храма возобновится не раньше конца 2020 года.

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