Популярный в России вид застройки предложили запретить

Точечную застройку российских городов необходимо запретить. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» в нижней палате парламента, состоявшегося в среду, 9 октября, передает агентство новостей «Москва».

Володин отметил, что запрет поможет предотвратить строительство высотных зданий в исторических центрах городов. «С другой стороны, мы бережем людей от проблем, потому что под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест для детских садов рядом с этими высотками, школ, поликлиник», — отметил политик.

Материалы по теме «Создается ощущение гетто» Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах

Он предложил создать рабочую группу по решению проблемы точечной застройки. Ей, по задумке Володина, предстоит разработать конкретные законодательные инициативы, ограничивающие такую застройку. «Чтобы мы были защищены федеральным законом от этой точечной застройки, от этих серых схем и от проблем, которые они нам несут», — пояснил председатель Госдумы.

Точечная, или уплотнительная застройка подразумевает возведение новых зданий в исторически сложившихся городских кварталах. Зачастую новые здания появляются на месте зеленых зон. Их строительство почти всегда влечет за собой ухудшение качества жизни местного населения.

Ранее стало известно, что в Саратовской области с октября вступил в силу запрет на строительство высотных зданий: согласно региональным нормативам градостроительного проектирования, новые дома не должны иметь больше десяти этажей. Это правило распространяется на все жилые, общественные, религиозные, производственные и социальные объекты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru