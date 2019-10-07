В российском регионе запретили строить дома выше десяти этажей

В Саратовской области с октября 2019-го вступил в силу запрет на строительство высотных зданий: согласно региональным нормативам градостроительного проектирования, новые дома не должны иметь больше десяти этажей, пишет «Российская газета».
Это правило распространяется на все жилые, общественные, религиозные, производственные и социальные объекты. Нарушать норму можно только при комплексной застройке территорий и завершении возведения домов для обманутых дольщиков.
Как пояснил изданию заведующий кафедрой архитектуры Саратовского технического университета Сергей Дядченко, региональные власти, предположительно, решили ограничить высотность застройки из-за чрезмерно активного возведения крупных зданий в Саратове в последние годы.
Эксперты местного рынка недвижимости заявили газете, что новые правила вряд ли повлияют на стоимость квадратных метров в регионе. Единственное — может подорожать жилье в историческом центре Саратова, указали они.
Средняя этажность строящихся многоквартирных домов в городах-миллионниках России к марту 2019-го достигла 16 этажей. Минимальное значение средней этажности жилья зафиксировано в Перми (13 этажей), максимальное — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (20 этажей). В Москве среднее значение составляет 18,4 этажа.