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В Москве начали строить самое высокое в Европе жилье

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Самая высокая жилая башня Европы будет построена на территории делового центра «Москва-Сити» к 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К строительству этой башни мы уже приступили, ее высота составит 405 метров, общая площадь — более 300 тысяч квадратных метров», — прокомментировал ход проекта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, добавив, что в состав проекта войдут как жилые, так и офисные площади.

«Башня станет самой высокой жилой башней Европы», — подчеркнул заммэра.

Инвестором строительства небоскреба выступит «Мосинжпроект», в здании также разместится штаб-квартира компании. По сообщению информагентства, объем инвестиций в проект составит 30 миллиардов рублей.

Ранее в Мосгосстройназдоре сообщили о выдаче разрешения на строительство 104-этажного жилого дома высотой более 400 метров на территории «Москва-Сити». По информации ведомства, в доме будет 1417 квартир, четырехэтажный подземный паркинг, на крыше расположится смотровая площадка. Разрешение на строительство выдано на срок до 2024 года.

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