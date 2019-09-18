В России построят крупнейшее в мире общежитие

В Санкт-Петербурге построят крупнейший в мире коливинг — пространство для совместного проживания и работы единомышленников. Об этом говорится в сообщении компании-девелопера проекта Becar Asset Management, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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К 2025 году компания планирует возвести на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга гостиничный комплекс. Три из пяти его 26-этажных корпусов займет коливинг — общежитие нового формата, рассчитанное на 1,5 тысячи юнитов — небольших комнат. Каждый из резидентов комплекса будет иметь доступ к местам общественного пользования: прачечным, коворкингам, библиотекам и фитнес-залам. В целом многофункциональное пространство в коливинге займет примерно 9 тысяч квадратных метров.

Девелопер утверждает, что коливинг в Петербурге станет самым крупным в мире. Предполагается, что минимальный срок размещения гостя в юните составит не менее недели, а за месяц проживания в коливинге придется заплатить около 35,9 тысячи рублей. По данным сервиса «Авито», имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Северной столице в августе 2019-го между тем составила 23,5 тысячи рублей.

В Becar утверждают, что популярность коливингов стремительно растет. Так, если до 2018 года в мире насчитывался всего 191 такой проект, то только за последние два года рынок вырос в пять раз, до 957 проектов, из которых 878 можно отнести к сетевым. Основные точки развития этого формата — крупные города, население которых составляет свыше пяти миллионов человек, — в них сосредоточена треть коливингов.

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