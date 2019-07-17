В Санкт-Петербурге откроется новое общественное пространство

В Санкт-Петербурге откроется общественное пространство у Ивановского карьера в Невском районе. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов, передает ТАСС.

По его словам, открытие состоится в сентябре. «Большая территория — 10 га почти — к сентябрю здесь будут полностью закончены работы, будут детские и спортивные площадки, ряд других общественных зон, самое главное — нужно почистить акваторию полностью, создать все условия для птиц», — объяснил он.

Отмечается, что ранее у ивановского карьера — крупнейшего водоема с тремя островами — находился заброшенный карьер, в настоящий момент там ведутся масштабные работы. «Это — наша программа, не только украшать город в центре, но и в других районах должны быть свои общественные пространства», — сказал врио главы города.

Акцент будет сделан на водном пространстве, по периметру карьеру появятся обзорные площадки. Кроме того, планируется создать велоинфраструктуру, скейт-парк, амфитеатр со сценой и навесом.

Ивановский карьер расположен между Белевским проспектом и улицей Седова. Он был образован ради добычи песка для Императорского фарфорового завода. Впоследствии там были пробиты более 20 родников, которые заполнили карьер ключевой водой.

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