Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге

Систему работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Санкт-Петербурге необходимо реформировать. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, передает ТАСС.

«Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются: ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе», — заявил Беглов в своем видеообращении.

Чиновник отметил, что полностью поддерживает действия городской избирательной комиссии (ГИК) по решению возникающих проблем и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

10 апреля председатель горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что ГИК примет «жесткие меры» к ИКМО, в отношении которых будут выявлены нарушения.

Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга. ГИК намерен через суд привлекать к ответственности представителей ИКМО, не выполняющих решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Ранее независимые кандидаты жаловались, что ИКМО не принимают у них документы на регистрацию.

8 сентября, в единый день голосования, в Санкт-Петербурге должны выбрать 1550 депутатов 110 муниципальных советов.

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