Предложение Беглова оставить Матвиенко сенатором посчитали естественным

Решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова предложить спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах является естественным и объясняется эффективностью такого союза. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Это естественный и правильный выбор. Лучше лоббиста Санкт-Петербурга, чем спикер Совета федерации, которая была губернатором, и продвинула Северную столицу, дала ей первый рывок в развитии после длительного периода прозябания, не найти», — сказал эксперт.

«Безусловно, это будет очень эффективный тандем, когда с одной стороны — будущий губернатор, а с другой — спикер Совета федерации будут решать проблемы этого мегаполиса, второй столицы России», — добавил он.

По его словам, Матвиенко согласилась остаться сенатором от Санкт-Петербурга потому, что позитивно оценивает программу Беглова и готова ее реализовывать вместе с ним.

«Она считает ее реалистичной, хотя и амбициозной. Как раз такой должна быть программа для рывка вперед», — отметил Данилин.

Ранее в понедельник, 24 июня, стало известно, что Матвиенко приняла предложение оставаться сенатором от Санкт-Петербурга в случае победы Беглова на выборах губернатора города.

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