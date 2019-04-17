Песков ответил на вопрос об уходе Матвиенко из Совфеда

В Кремле ничего не знают о якобы предстоящем переходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на другое место работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 17 апреля.

Представитель Кремля отметил, что в Совфеде уже отреагировали на эту информацию.

Ранее в среду пресс-секретарь Валентины Матвиенко отказался комментировать «слухи в газетных публикациях».

17 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Матвиенко в скором времени может возглавить Пенсионный фонд России. Кадровые решения якобы прорабатываются на высшем уровне. Ее место в верхней палате парламента могут занять директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин или вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Валентина Матвиенко возглавила верхнюю палату парламента в 2011 году. С 2003-го по 2011 год она была губернатором Санкт-Петербурга. 7 апреля ей исполнилось 70 лет.

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