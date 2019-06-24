Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.

«Спасибо за предложение, для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь», — сказала Матвиенко на встрече с Бегловым.

17 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о «крайне великой» вероятности ухода Матвиенко из Совфеда. По данным газеты, она может возглавить Пенсионный фонд России. На ее место прочили директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

В свою очередь пресс-секретарь спикера Совета Федерации отказался комментировать эту публикацию. В Кремле также не были осведомлены о кадровых перестановках.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на 8 сентября.

Валентина Матвиенко возглавила верхнюю палату парламента в 2011 году. В течение восьми лет до этого она была губернатором Санкт-Петербурга.

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