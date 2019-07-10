ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда врио губернатора [Беглов] говорит о своей позиции — это значит, что он точно понимает вред, который наносится и избирательному процессу, и выборам в муниципальные органы власти, и выборам губернатора Санкт-Петербурга», — сказал Булаев.

Он рассказал, что ЦИК также заметил нарушения со стороны муниципальных избирательных комиссий. По его словам, ЦИК работает над устранением нарушений, однако заявление Беглова поможет привлечь к ответственности председателей муниципальных комиссий, которые нарушили закон.

Ранее 10 июля Беглов заявил, что необходимо реформировать систему работы ИКМО. Он призвал прекратить «безобразия и злоупотребления», которые происходят в Петербурге в ходе подготовки к выборам.

Ранее независимые кандидаты в депутаты муниципальных советов Петербурга пожаловались, что ИКМО не принимают у них документы на регистрацию, несмотря на то, что Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов. ГИК намерена через суд привлекать к ответственности представителей ИКМО, не выполняющих решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

8 сентября, в единый день голосования, в Санкт-Петербурге должны выбрать 1550 депутатов 110 муниципальных советов.

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