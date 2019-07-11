Беглов раскрыл вклад Петербурга в усиление ВМФ России

Петербургские судостроительные предприятия за последние два года спустили на воду пять кораблей. Об этом в ходе церемонии открытия Международного военно-морского салона сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает ТАСС.

По его словам, за этот срок также были заложены четыре новых корабля и три — сданы заказчикам. «Санкт-Петербургский судостроительный кластер востребован, обладает самыми передовыми технологиями, не только строит корабли — мы поставляем оборудование и передовые системы», — отметил градоначальник.

Как пишет ТАСС, среди спущенных на воду кораблей — корвет «Гремящий», корабли противоминной обороны «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».

На Международный военно-морской анонс, который проходит в девятый раз, прибыли 48 делегаций из 35 стран, рассказал Беглов. Главком ВМФ России Николай Евменов, выступивший на церемонии открытия мероприятия, пообещал, что посетители увидят на площадках салона «все то новое, что представляет оборонно-промышленный комплекс России».

Работа салона завершится 14 июля.

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