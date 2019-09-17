Найден лучший офис мира

Лучшим в мире офисом признан офис «собачьей» компании Bark . Об этом пишет журнал Inc., составивший рейтинг самых красивых и инновационных офисов мира, которые открылись в 2019 году.

Офис лидера рейтинга находится в Колумбусе, США. Занимающая лучший офис в мире компания Bark производит товары для собак. Правила внутреннего распорядка компании приветствуют нахождение собак в рабочих зонах: ежедневно в офисе находится около 50 животных. Это отражается на обустройстве помещений: у столов расположены лежанки со специальным покрытием для собак. Полы в офисе сделаны из смеси цемента, винила и резины, что облегчает уборку. На территории Bark установила площадку для собак.

Второе место занимает офис компании Digital Luxury Group, находящийся в Женеве (Швейцария). В этой организации, занимающейся диджитал-маркетингом, вообще нет зоны ресепшн: интерьером занимались дизайнеры из Bloomint Design, которые хотели отойти от концепции офиса в привычном понимании.

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На третьей строчке рейтинга расположился офис фирмы Gusto в Сан-Франциско (США). Компания разрабатывает облачные хранилища для малого бизнеса. Организация занимает территорию бывшей судостроительной верфи. Архитектурная компания Gensler специально для Gusto адаптировала интерьеры промзоны под комфортный офис, при этом сохранив подъемные краны и грузовые лифты. Переговорные комнаты названы в честь вымышленных маленьких компаний, например, Donut Factory — «Фабрика пончиков».

В России, по данным аналитиков рынка, отмечается дефицит офисных площадей. В первом квартале 2019 года в Москве ввели в эксплуатацию 22 тысячи «квадратов» офисной недвижимости — это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом в российской столице растет популярность нового формата рабочих мест — коворкингов, отмечают аналитики. По данным марта этого года, в столице функционировало около 200 коворкингов, тогда как осенью 2017 года их было не более сотни.

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