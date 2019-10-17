Улицу в российском городе предложили переименовать без изменения названия

Депутат Калужской городской думы Яков Казацкий предложил переименовать улицу Никитина, фактически не меняя ее название. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Архитектор Никитин сделал для Калуги значительно больше, чем никому не известный поэт Никитин, поэтому в этой идее есть здравое зерно. Есть ли здесь какие-то отрицательные моменты, опросим жителей», — приводятся слова Казацкого. Депутат отметил, что поэт Иван Никитин никогда не был в Калуге, что ставит под вопрос необходимость существования в городе улицы, названой в его честь.

По информации канала, депутат рассчитывает узнать мнение горожан относительно своей инициативы с помощью платформы «Активный калужанин». В ближайшие планы Казацкого также входит вынесение вопроса на рассмотрение руководства города. «Я вот с мэром города обсужу этот вопрос предварительно. Может, там придется индексы какие-то поменять или еще что-то, может, где-то в документах есть инициалы Никитина, но вроде,везде без инициалов, просто улица Никитина», — отметил парламентарий.

В 2021 году Калуга отмечает 650-летие. К этому событию в городе приурочены многочисленные работы по благоустройству. Однако горожане высказывают свое недовольство тем, что благоустройство затрагивает не все районы Калуги.

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